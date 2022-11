Transferts - OM : Echec sur le mercato, le clan Gerson répond

Thibault Morlain

Plus forcément désiré à l’OM avec Igor Tudor, Gerson imaginait son avenir loin de la Canebière pour ce mercato hivernal. Et dernièrement, une piste avait pris de l’ampleur, celle d’un retour à Flamengo. Si les négociations se sont déroulées entre les deux clubs, cela s’est soldé par un échec. Gerson ne reviendra pas à Flamengo et Marcao, son père et agent, a pris la parole.

La menace avait été brandie par le clan Gerson : un transfert de l’OM était possible cet hiver. Et cela s’est confirmé suite à l’ouverture des discussions entre le club phocéen et Flamengo. Après avoir quitté le club carioca à l’été 2021, le Brésilien avait pour objectif de retourner dans son ancien club pour retrouver le sourire. Le fait est qu’un accord n’a pu être trouvé entre l’OM et Flamengo, chacun ayant des positions trop éloignées de l’autre. « Nous avons fermé la porte ! Ce n'était pas possible ! C'est trop au-dessus de ce que nous pourrions payer. Je ne sais pas si c'était une stratégie de l'Olympique, mais pour le prix que nous l’avons vendu, nous ne l’achèterons pas », a d’ailleurs assuré Rodolfo Landim, président de Flamengo.

Transferts - OM : Pour oublier Gerson, Longoria prépare un joli coup sur le mercato https://t.co/axtEspYaS7 pic.twitter.com/sSjtNjg8s2 — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

« On doit oublier cet épisode et regarder de l’avant »

Ce n’est donc pas maintenant que l’on reverra Gerson sous le maillot de Flamengo. Et suite à cet échec, Marcao, père et agent du joueur de l’OM, a assuré pour SportMed TV : « On doit oublier cet épisode et regarder de l’avant ». Le média spécialisé précise d’ailleurs par la même occasion que même si cela ne lui fait pas énormément plaisir, Gerson sera bien à la reprise de l’entrainement avec l’OM ce mercredi.

Ce n’est pas fini pour le transfert de Gerson ?