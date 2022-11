Mercato - PSG : Nouvelle bombe sur Lionel Messi, le verdict est tombé

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi aura une décision majeure à prendre après la Coupe du Monde au Qatar quant à son avenir. La presse anglaise a annoncé que l’Inter Miami était idéalement positionné dans ce dossier, mais l’entourage de Messi ainsi que le PSG sont montés au créneau pour démentir cette information.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi (35 ans), dont le contrat arrivera à expiration en fin de saison avec le PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a déjà lancé les grandes manœuvres en interne pour essayer de prolonger l’attaquant argentin, qui reste avant tout focalisé sur sa Coupe du Monde au Qatar. Mais de son côté, la presse étrangère s’enflamme déjà pour l’avenir de Messi et évoque une destination plutôt inattendue à son sujet.

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi est menacé, ils montent au créneau https://t.co/U2q1clqG0b pic.twitter.com/tNbkNa1yR1 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Miami vers l’Inter Miami ?

Dimanche, le média anglais The Times a révélé que Lionel Messi avait presque déjà acté son départ libre du PSG pour prendre la direction de l’Inter Miami à l’été 2023, et la franchise de David Beckham serait idéalement placée pour rafler la mise avec l’attaquant argentin. Une nouvelle qui a fait beaucoup de bruit, mais les réactions du clan Messi ainsi que du PSG ne se sont pas faites attendre…

« Fake news »