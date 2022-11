Mercato : Feu vert pour le successeur de Cristiano Ronaldo ?

La rédaction

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United, le club s'est mis à la recherche d'un remplaçant pour pallier ce départ. Et c'est Christian Pulisic, attaquant américain évoluant à Chelsea qui a été choisi. Une tendance bien confirmée par son entourage.

Actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde avec les Etats-Unis, Christian Pulisic figure tout en haut de la liste des joueurs ciblés par Manchester United. Le club serait prêt à lui proposer un prêt dès le mois de janvier, lui qui est sous contrat à Chelsea jusqu'en 2024. Mais le club ne serait pas contre ce départ.

Chelsea confirme la disponibilité de Pulisic

Selon ESPN , Chelsea a d'ores et déjà annoncé que Christian Pulisic pourrait être disponible dès le prochain mercato hivernal. Les Red Devils, déterminés, pourraient donc réussir leur coup, alors que l'entourage de l'Américain ne serait pas non plus opposé à son départ dans le club londonien.

Pas indispensable à Chelsea

Arrivé à Chelsea en 2019, Christian Pulisic manque de temps de jeu cette année, la faute à des blessures récurrentes qui l'ont éloigné de sa place de titulaire indiscutable. Le club est donc loin d'être opposé à son départ cet hiver, même au profit d'un concurrent direct.