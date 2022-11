Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour un coup XXL, le Real Madrid abandonne

Thomas Bourseau

Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien être l’une des grandes sensations du marché des transferts au fil des prochains mois. Mais en ce qui concerne le Real Madrid, le PSG n’aurait pas vraiment à s’en faire.

Comme Jadon Sancho et Erling Braut Haaland avant lui, Jude Bellingham (19 ans) semble être bien parti pour suivre leurs traces en quittant le Borussia Dortmund contre un joli chèque. Sur le marché des transferts, le milieu de terrain du BvB , et international anglais au passage, figurerait dans les petits papiers d’Antero Henrique. Selon Média Foot , le chargé des négociations de transfert du PSG aurait pris des renseignements quant à la disponibilité de Jude Bellingham.

Le vent tournerait à Madrid pour Bellingham

Cependant, le Real Madrid et la fine fleur du football anglais semblent également faire de Jude Bellingham une opération prioritaire. Attendu comme favori pour la signature de Bellingham, le Real Madrid verrait le vent doucement tourner dans cette opération. « J'étais très optimiste pour Bellingham au Real Madrid car c'est ce que je percevais il y a un mois et demi. Cependant, avec le temps, ce n'est pas que je suis plus pessimiste, mais j'accepte ou je me résigne un peu plus au fait que la signature sera très compliquée ». a confié Ramon Alvarez de Mon sur sa chaîne YouTube .

Le Real Madrid n’avait pas prévu d’investir autant pour Bellingham

Par la suite, le journaliste n’a pas manqué de souligner que ce potentiel résiderait en un fait simple : le refus d’un tel investissement de la part du Real Madrid pour Jude Bellingham. « La signature de Bellingham ne sera pas empêchée parce que des clubs comme Manchester City, Liverpool et le PSG sont dans le coup. Mais tout simplement parce que ces clubs seraient prêts à payer un montant qui ne correspond pas à ce que le Real Madrid avait prévu ».

«La transaction pourrait s'élever à 150M€»