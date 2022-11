Mercato - PSG : Pochettino se livre sur son expérience au PSG

Thibault Morlain

Arrivé en janvier 2021 sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino sera donc resté en poste pendant un an et demi. L'Argentin a fini par être remercié lors du dernier mercato estival. La fin d'une aventure qui n'a pas été simple pour Pochettino, qui a pourtant apprécié avoir sous ses ordres la MNM, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

Pour remplacer Thomas Tuchel, le PSG avait décidé de faire confiance à Mauricio Pochettino. De grands espoirs étaient alors placés en l'Argentin, qui aura finalement énormément déçu. Le PSG a fini par trancher dans le vif en remerciant le natif de Murphy. Cet été, Pochettino a ainsi été licencié. La fin d'un aventure pour l'entraîneur de 50 ans.

« Une expérience formidable, mais difficile »

Et dans des propos accordés à la BBC , Mauricio Pochettino est revenu sur cette expérience sur le banc du PSG, qui aura donc duré un an et demi. Dans un premier temps, l'Argentin a notamment dévoilé les difficultés rencontrées totu au long de son aventure à Paris : « Paris a été une expérience difficile. Une expérience formidable, mais difficile. A chaque décision, il faut respecter un processus ».

« Je suis une meilleure personne, un meilleur professionnel et entraîneur »