Mercato - PSG : Bonne nouvelle pour Campos dans ce dossier XXL

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs mois, Jude Bellingham est pisté par les plus grands clubs européens. Le PSG, Liverpool, Manchester City mais surtout le Real Madrid, seraient intéressés par le milieu de terrain anglais. Un temps confiant dans le dossier, le club merengue pourrait jeter l'éponge. En effet, la direction espagnole n'envisagerait pas de s'aligner sur les propositions des autres clubs. La voie se libère pour Luis Campos et le PSG.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le Real Madrid aurait coché le nom de Jude Bellingham. Le jeune joueur de Dortmund est suivi par les plus grosses écuries européennes, ce qui pourrait freiner le Real dans son processus de recrutement. Le PSG pourrait donc en profiter.

«La signature sera très compliquée»

Le journaliste espagnol Ramon Alvarez a fait le point sur le dossier Bellingham dans sa dernière vidéo YouTube . « J'étais très optimiste pour Bellingham au Real Madrid car c'est ce que je percevais il y a un mois et demi. Cependant, avec le temps, ce n'est pas que je suis plus pessimiste, mais j'accepte ou je me résigne un peu plus au fait que la signature sera très compliquée » concède-t-il.

Le Real ne veut pas s'aligner sur la concurrence