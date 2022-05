Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Le clan Pulisic laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 2 mai 2022 à 22h50 par Pierrick Levallet

À cause de la situation actuelle de Chelsea, Christian Pulisic pourrait bien faire partie de ceux qui feront leurs valises à l'issue de la saison. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le père de l'Américain a laissé planer le doute quant à l'avenir de son fils.