Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland a lâché une annonce fracassante en interne !

Publié le 2 mai 2022 à 22h15 par Dan Marciano

Courtisé par les plus grandes équipes européennes, Erling Haaland serait proche de rejoindre Manchester City. Toutefois, le joueur voudrait avoir la garantie que Pep Guardiola restera au sein du club anglais.

Le PSG a ciblé le successeur idéal de Kylian Mbappé. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le mois d'août 2021, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo en cas de départ de l'international français. Mais dans ce dossier, le PSG serait distancé par plusieurs équipes, et notamment par Manchester City. Selon la presse anglaise, Haaland aurait donné son accord pour rejoindre la formation de Pep Guardiola. Les deux parties régleraient les derniers détails.

Haaland lie son avenir à Guardiola