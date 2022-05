Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : City, Mbappé... Cette incroyable promesse faite à Haaland !

Publié le 2 mai 2022 à 20h45 par Axel Cornic

Kylain Mbappé pourrait bien jouer un rôle majeur dans l’avenir d’Erling Haaland, qui est annoncé proche de s’engager en faveur de Manchester City.

C’est un été très chaud qui se prépare. Des occasions se présenteront avec de nombreux joueurs en fin de contrat et le dossier le plus célèbre concerne évidemment Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain peut toujours croire en une prolongation, même si le temps qui passe le rapproche du Real Madrid. Mais cette opération semble également être au centre d’un dossier beaucoup plus important, puisque AS a récemment annoncé que le choix de Mbappé pourrait notamment avoir des répercussions sur celui d’Erling Haaland, qui n’est pas en fin de contrat mais qui devrait quitter Manchester City.

Haaland à City pour contrer l’ouragan Mbappé