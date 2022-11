Mercato - OM : Longoria veut un buteur de l'équipe de France, une offre arrive

Thomas Bourseau

Pablo Longoria pourrait tenter un coup avec Marcus Thuram en marge du mercato estival de l’OM. Cependant, un club anglais à forte renommée pourrait dégainer une offre de transfert cet hiver auprès du Borussia Monchengladbach.

Et si Pablo Longoria mettait la main sur un autre international français à l’OM ? Après Matteo Guendouzi, Jonathan Clauss et Jordan Veretout, le président de l’Olympique de Marseille en pincerait pour Marcus Thuram comme la presse italienne l’a révélé ces dernières semaines. Faisant partie du voyage au Qatar pour la Coupe du monde avec l’Equipe de France, Marcus Thuram ne dispose plus que de six petits mois sur son contrat au Borussia Monchengladbach. L’occasion pour l’OM de faire un coup de maître.

Longoria veut Thuram pour l’été prochain, mais l’hiver arrive…

D’après les informations divulguées dans L’Equipe , l’OM serait bel et bien intéressé par le profil polyvalent de l’attaquant du Borussia Monchengladbach dans le cadre d’un recrutement au prochain mercato estival, soit le moment où il sera libre de tout contrat. Cependant, Pablo Longoria serait susceptible de voir son coup de maître être mis en péril par certains clubs qui travailleraient en coulisse pour boucler cette opération dès le prochain mercato hivernal.

Mercato - OM : Un transfert déjà annoncé pour cette star du projet McCourt ? https://t.co/AYRNj2zB2Z pic.twitter.com/iLbHJyrGcJ — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Un club anglais prépare une offensive hivernale