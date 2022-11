Mercato - OM : Longoria a la pression pour ce transfert

Pierrick Levallet

N'étant plus désiré à l'AS Roma, Rick Karsdorp devrait changer de club cet hiver. L'OM serait attentif sur ce dossier, au même titre que l'OL. Mais d'autres concurrents devraient également entrer dans la danse prochainement. Par ailleurs, le latéral droit de 27 ans devrait être fixé dans peu de temps pour son avenir.

Rien ne va plus pour Rick Karsdorp à l’AS Roma. Plus vraiment désiré par José Mourinho, le joueur de 27 ans a été invité à se trouver un nouveau club. Le Néerlandais vit un véritable malaise dans la capitale italienne. Et Pablo Longoria pourrait bien le libérer. L’OM penserait à le recruter pour renforcer son couloir droit. L’OL serait également sur le coup. Rick Karsdorp, lui, pourrait être fixé prochainement pour son avenir.

Réunion prévue entre le clan Karsdorp et l’AS Roma

Selon les informations du Corriere dello Sport , Rick Karsdorp serait retourné aux Pays-Bas après un bref passage à Rome la semaine dernière. Loin de la capitale italienne, le latéral droit de 27 ans attendrait que sa situation avec l’AS Roma se résolve. Dans cette optique, l’agent de Rick Karsdorp devrait rencontrer le directeur sportif du pensionnaire de Serie A Tiago Pinto dans les prochains jours. Une discussion autour des options de Rick Karsdorp cet hiver devrait avoir lieu. Et le Néerlandais aurait plutôt l’embarras du choix pour son avenir.

Plusieurs clubs se tiennent à l’affût pour Karsdorp

Outre l’OM et l’OL, Rick Karsdorp serait particulièrement convoité en Turquie comme l’indique le média italien. Fenerbahçe et l’Istanbul Basaksehir auraient des vues sur le joueur de 27 ans. Rick Karsdorp pourrait également choisir de rester en Italie, la Juventus songeant à le recruter en janvier. Enfin, le latéral droit néerlandais pourrait être rapatrié à Feyenoord, où il a explosé entre 2013 et 2017 avant de signer à l’AS Roma. La concurrence promet d’être rude pour Rick Kardorp. L’OM est prévenu.