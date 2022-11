Mercato - OM : Veretout se lâche sur son intégration à Marseille

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Jordan Veretout a quitté l'AS Rome pour rejoindre l'OM. Alors qu'il s'est bien intégré sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain français a été récompensé par Didier Deschamps, qui l'a convoqué pour la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé ce lundi après-midi, Jordan Veretout s'est d'ailleurs enflammé sur ses récentes performances à l'OM.

Désireux de renforcer le milieu de terrain de l'OM, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Jordan Veretout lors du dernier mercato estival. En effet, le président marseillais a lâché environ 11M€ pour faire plier l'AS Rome et s'offrir les services de l'international français. Alors qu'il s'est très bien acclimaté à l'OM, Jordan Veretout a eu l'immense honneur d'être appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar. Comblé par sa convocation, le milieu de terrain de 29 ans a pointé du doigt sa bonne intégration à l'OM.

Mercato - OM : Coup de tonnerre pour Alexis Sanchez ? https://t.co/TFqXQrFuoM pic.twitter.com/50ugGQbRUg — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

«Il attend de moi ce que je suis en train de faire depuis un mois à l'OM»

« Mes objectifs à la Coupe du Monde ? Continuer sur ce que je suis en train de faire, m'améliorer, rester concentré. Et si le coach fait appel à moi, répondre présent, comme l'ont fait Adrien (Rabiot) et Aurélien (Tchouameni). Il faut rester concentré et si demain on doit faire appel à moi, répondre présent » , a confié Jordan Veretout en conférence de presse ce lundi après-midi, avant d'en rajouter une couche.

«Sur ces derniers mois, j'ai montré un très beau visage»