Mercato - OM : Le message fort de Veretout après son transfert à l’OM

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, Jordan Veretout a fait son retour en Ligue 1. Révélé au FC Nantes, le milieu de terrain a été transféré à l’OM après avoir plusieurs années en Italie. Arrivé de l’AS Rome, Veretout a toutefois eu du mal à se battre dans le bain sur la Canebière. Des difficultés évoquées ce dimanche par le principal intéressé.

Avec le départ de Boubacar Kamara, l’OM devait notamment se renforcer au milieu de terrain. Et pour satisfaire Igor Tudor, Pablo Longoria est alors allé chercher Jordan Veretout à l’AS Rome. Dernièrement, l’international français s’est imposé comme l’un des maillons forts du onze de l’OM. Mais cela n’a pas toujours été le cas pour Veretout depuis son arrivée.

Mercato - OM : Après la bombe de Riolo, la vente du club est annoncée https://t.co/vOQSRxrxjF pic.twitter.com/LgxKqz6zYy — le10sport (@le10sport) November 20, 2022

« C’est pour cela que ça se passait moins bien pour pour moi sur le terrain… »

Ce dimanche, à l’occasion d’un entretien accordé à La Provence , Jordan Veretout est revenu sur ses difficultés suite à son transfert à l’OM. Le protégé d’Igor Tudor a alors expliqué : « Dans une carrière, tu ne peux pas toujours être en haut. A toi de faire le maximum pour revenir à ton meilleur niveau, te donner les moyens pour passer au-dessus de cela. Je revenais en France, j’étais beaucoup attendu, ma famille devait également s’adapter à cette nouvelle vie. C’est la France, c’est vrai, je connais la langue. Mais j’avais passé cinq ans en Italie. C’est un tout et c’est pour cela que ça se passait moins bien pour pour moi sur le terrain. Je me suis remis en question. Pourquoi ça marchait en Italie ? Pourquoi manquait-il ce petit truc ? Ça dépendait aussi du système de l’entraîneur, différent de celui dans lequel je jouais en Italie. Tout rentre en compte. Je me suis posé les bonnes questions, j’ai continué à travailler pour retrouver mon niveau ».

« Les critiques, il faut s’en servir pour inverser la tendance »