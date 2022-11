Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu de Veretout sur son transfert à l’OM

Publié le 10 novembre 2022 à 22h00

Thibault Morlain

Cela faisait maintenant 5 saisons que Jordan Veretout évoluait en Italie. Passé par la Fiorentina et l’AS Rome, le Français a finalement fait son retour en Ligue 1 cet été. Il a ainsi été transféré à l’OM. Un choix fort de la part de Veretout, qui ne regrette aujourd’hui clairement pas. D’autant plus que ses performances sur la Canebière lui ont permis d’être appelé pour jouer la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Durant le dernier mercato estival, l’OM a multiplié les recrues. Et pour satisfaire Igor Tudor, Pablo Longoria est notamment allé piocher en Serie A, actant ainsi le transfert de Jordan Veretout en provenance de l’AS Rome. Aujourd’hui, l’international français est l’un des joueurs clés du schéma de Tudor à l’OM et ses performances ont été récompensées. Veretout sera présent pour la Coupe du monde avec l’équipe de France.

« C'est sûr que ça aide… »

En effet, lors de l’annonce de sa liste des 25 joueurs appelés pour le Qatar, Didier Deschamps a cité le nom de Jordan Veretout. Une énorme fierté pour le joueur de l’OM, qui ne regrette donc clairement pas son transfert au sein du club phocéen. A l’occasion d’un entretien accordé à RMC ce jeudi, Veretout a ainsi expliqué : « Ça valide le choix d’être venu à l’OM ? Oui, ça fait partie du jeu. Venir dans un grand club comme l’OM en France, on sait très bien l’impact que ça a. Jouer la Ligue des champions, jouer au Vélodrome un week-end sur deux… C'est sûr que ça aide ».

