Mercato - PSG : Ce crack pourrait jouer un mauvais tour à Campos

Arnaud De Kanel

Etincelant avec le Borussia Dortmund depuis le début de la saison, Jude Bellingham attise les convoitises. Le jeune milieu de terrain fait parler la poudre sur le rectangle vert et ça n'a pas échappé aux cadors européens. En plus du PSG, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid seraient sur ses rangs. Or, il aurait déjà sa préférence et ça pourrait coûter cher à Campos...

Dans la lignée de son excellent début de saison, Jude Bellingham se montre convaincant au Mondial, buteur pour son premier match dans la compétition. Une aubaine pour Dortmund qui aurait revu ses intentions à la hausse, mais un frein pour le Real Madrid. Le scénario rêvé pour le PSG et Luis Campos. Or, Bellingham pourrait tout changer.

Dortmund en veut 150M€

D'après les informations du journaliste Ramon Alvarez, Dortmund évalue son joueur à 150M€. Un prix qui aurait refroidi le Real Madrid, même si rien n'est joué.

«Tout pourrait être entre les mains du joueur»