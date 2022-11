Mercato - PSG : Gros retournement de situation pour ce transfert XXL ?

Arnaud De Kanel

Les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz n'ont pas suffit à Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG est déjà à l'oeuvre pour le prochain mercato estival où il ciblerait Jude Bellingham. Dans son duel à distance avec le Real Madrid, le Portugais pourrait prendre l'avantage grâce au chéquier du Qatar.

Déçu de son premier mercato avec le PSG, Luis Campos veut se racheter en recrutant Jude Bellingham. Lancé dans un bras de fer avec le Real Madrid, Campos a conscience de la complexité du dossier. Néanmoins, Dortmund aurait revu ses prétentions à la hausse, ce qui pourrait pousser le Real à faire machine arrière.

Le Real prêt à abandonner pour Bellingham ?

Alors qu'il était favori du dossier, le Real Madrid pourrait se retirer de la course à l'Anglais à cause du montant réclamé par Dortmund selon Ramon Alvarez. « Mon sentiment est que le Real Madrid ne pense pas à dépenser autant. Il s'agissait d'une signature plus dans la lignée de Tchouaméni, autour de 80-100 millions, au maximum avec des variables pour 110-120, mais pas jusqu'à 150 » avoue le journaliste espagnol dans une vidéo publiée sur YouTube .

Champ libre pour Campos ?

Si le Real se retire, cela fera un concurrent de moins et pas n'importe lequel. Néanmoins, Liverpool et Manchester City seraient dans le coup pour Bellingham. Prudence pour Campos et le PSG. Le club de la capitale est plus armé que le Real sur le plan financier mais peut-être moins que les deux géants anglais.