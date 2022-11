Mercato - OM : Longoria tient déjà le successeur de Pau Lopez

Arthur Montagne

Méconnu du grand public, Simon Ngapandouetnbu fait partie des grands espoirs de l’OM. Le portier camerounais a d’ailleurs était convoqué par Rigobert Song pour participer à la Coupe du monde avec les Lions Indomptables. Benjamin Moukandjo estime d’ailleurs que Simon Ngapandouetnbu représente l’avenir.

L'été dernier, l'OM a laissé filer Steve Mandanda au Stade Rennais, faisant ainsi place à Pau Lopez dans les buts olympiens. Et l'OM semble déjà tenir le successeur de l'Espagnol à moyen terme, et il ne s'agit pas de Ruben Blanco, doublure actuelle de Pau Lopez, mais bien de Simon Ngapandouetnbu. Convoqué pour la Coupe du monde avec le Cameroun, le jeune portier représente l'avenir de l'OM selon Benjamin Moukandjo, consultant pour beIN SPORTS .

«C'est un gardien à fort potentiel»

« J'en ai entendu le plus grand bien par l'un de mes amis. C'est un gardien à fort potentiel. Au Cameroun, on a souvent eu de grands spécialistes du poste : Bell, Songo'o, Nkono, Kameni... Aujourd'hui, on a Onana. On a cette ressource-là, à ce poste-là. Simon est encore jeune, il découvre la sélection », assure l'ancien international camerounais dans les colonnes de La Provence , avant de poursuivre.

«C'est l'avenir»