Mercato - OM : Les obstacles s'enchaînent dans ce gros dossier à 0€

Arthur Montagne

En vue de la saison prochaine, Pablo Longoria a déjà identifié différents chantiers cruciaux pour l'OM. Et cela pourrait commencer par le secteur défensif compte tenu de l'incertitude qui règne concernant l'avenir de Nuno Tavares et Eric Bailly. Dans cette optique, le club phocéen aurait ciblé Ramy Bensebaini, mais ce dossier s'annonce déjà très compliqué.

L'été prochain, l'OM aura une nouvelle fois l'intention de bien se renforcer, notamment dans le secteur défensif. Et pour cause, le prêt de Nuno Tavares ne s'accompagne pas d'une option d'achat, et compte tenu de son rendement cette saison, Arsenal devrait se montrer très gourmand. Eric Bailly, régulièrement blessé, pourrait également retourner à Manchester United en fin de saison. Par conséquent, Pablo Longoria n'a plus le choix, il doit d'ores-et-déjà scruter le marché en vue de dénicher un renfort défensif.

Transferts - OM : Longoria tente un nouveau coup à 0€ sur le mercato https://t.co/FDPnk4MAZB pic.twitter.com/8LKouxjyYm — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

L'OM est dans le coup pour Bensebaini

C'est ainsi que selon les informations de jeunesfooteux.com , l'OM s'intéresse de prés à Ramy Bensebaini, dont le contrat au Borussia Mönchengladbach prend fin en juin prochain. En plus de l'avantage d'être libre, l'international algérien présente l'avantage de bien connaître la Ligue 1 puisqu'il a évolué puisqu'il a évolué une saison à Montpellier puis trois ans au Stade Rennais entre 2016 et 2019. Mais surtout, Ramy Bensebaini peut évoluer aussi bien dans l'axe de la défense que sur le côté gauche.

La concurrence et le salaire plombent l'OM