Mercato : Un deal légendaire à 200M€ pour Cristiano Ronaldo ? La réponse

À en croire les dernières révélations de la presse espagnole, Cristiano Ronaldo serait tout proche de conclure son arrivée dans les rangs du club saoudien d’Al-Nassr, avec un salaire de 200M€ par an. Mais finalement, il semblerait que l’attaquant portugais et son entourage préfèrent attendre la fin du Mondial au Qatar.

Ça bouge dans le feuilleton Cristiano Ronaldo ! L’attaquant portugais de 37 ans, actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du Monde, se retrouve libre sur le marché des transferts depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United la semaine passée. Mais il ne devrait pas le rester très longtemps…

En effet, le quotidien espagnol MARCA a révélé ce mercredi matin que Cristiano Ronaldo avait trouvé un accord sur les bases d’un contrat de deux ans et assorti d’un salaire astronomique de 200M€ par avec le club saoudien d’Al-Nassr, dirigé par un certain Rudi Garcia. Mais qu’en est-il vraiment ?

🚨❌ Cristiano #Ronaldo won't formally respond to any offer until the end of the #WorldCup2022 in Qatar: to date, no agreement reached with any team.🤝 The 🇵🇹 player trusts Jorge Mendes, who is working to find a new club to #CR7. 🐓⚽ #Transfers #Calciomercato pic.twitter.com/x1L5NiOCKv