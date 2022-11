Mercato : Ça se précise sérieusement pour le retour de Zinédine Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La direction de la Juventus a démissionné ce lundi soir. Un départ, qui pourrait bien sceller l'avenir de Massimiliano Allegri, sur la sellette après un début de saison moyens. Certains rumeurs ont évoqué un possible retour de Zinédine Zidane à Turin. Mais tout porte à croire que le technicien prendra la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde.

Ce dimanche, des joueurs d’un club des Hautes-Alpes ont croisé Zinédine Zidane dans une station-service. Selon l'un des jeunes interrogés, le champion du monde 1998 se rendait avec sa femme en Italie. Il n'en fallait pas plus pour que certaines rumeurs fassent écho à la situation à la Juventus. Ce lundi soir, la direction et le conseil d'administration ont démissionné. Un coup de tonnerre, qui pourrait précipiter Massimiliano Allegri vers la sortie.

Mercato : Un énorme indice dévoilé par Zidane sur son avenir ? https://t.co/3RWCZMczYk pic.twitter.com/QfpggGqmKx — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Zidane ne sera pas le successeur d'Allegri

Alors, Zinédine Zidane pourrait-il être le successeur de Massimiliano Allegri ? Journaliste italien, Paolo Bargiggia a lâché une réponse claire et précise. « Je me sens suffisamment à l'aise pour exclure le nom de Zinedine Zidane, destiné à l’équipe de France » a-t-il déclaré lors d'un entretien à 7 Gold . Son voyage en Italie n'avait donc pas pour but de préparer son arrivée à la Juventus.

Zidane proche d'un accord avec la FFF ?

Comme annoncé par le journaliste italien et Mundo Deportivo, Zinédine Zidane devrait prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar. Le champion du monde 1998 serait tout proche de trouver un accord avec la Fédération française de football. Quant à la Juventus, elle pourrait miser sur Luciano Spalletti, actuellement en poste au Napoli.

