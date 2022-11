Transferts - PSG : Un joli coup du mercato fixé à 50M€ ?

Pierrick Levallet

En grande forme que ce soit avec le PSV Eindhoven ou les Pays-Bas, Cody Gakpo s'est fait remarquer sur le mercato. Le Néerlandais serait dans le viseur du PSG, mais aussi de Manchester United et de Liverpool. Les prétendants de l'ailier de 23 ans seraient d'ailleurs fixés concernant le prix du transfert de Cody Gakpo.

Après avoir été l’une des révélations du début de saison, il est l’une des sensations de ce Mondial au Qatar. Cody Gakpo est étincelant avec les Pays-Bas sur ce début de Coupe du monde. Et naturellement, ses performances ne sont pas passées inaperçues. Le joueur de 23 ans est notamment convoité par le PSG de Luis Campos, mais aussi Liverpool ou encore Manchester United. Et les prétendants de Cody Gakpo en savent désormais plus sur le prix de la transaction.

50M€ pour Gakpo ?

À en croire les informations de Voetbal International , les représentants de Cody Gakpo estimeraient que le montant de l’opération pour le transfert du joueur de 23 ans devrait se situer aux alentours des 50M€. L’ailier du PSV Eindhoven devrait ainsi représenter une belle opportunité sur le marché. Reste maintenant à voir quel club parviendra à mettre la main sur lui.

