Mercato - PSG : Un coup de tonnerre pour Messi en janvier ? La réponse

Arthur Montagne

Alors qu'il se démène actuellement pour tenter de sortir l'Argentine d'une situation compliquée à la Coupe du monde, Lionel Messi va également rapidement devoir prendre une décision concernant son avenir compte tenu du fait que son contrat s'achève en juin prochain. Et visiblement, que ce soit cet hiver ou l'été prochain, un retour au Barça semble inenvisageable.

Bien décidé à mener sa sélection au bout à la Coupe du monde, Lionel Messi va également devoir trancher pour son avenir assez rapidement. Et pour cause, son contrat au PSG s'achève en juin prochain. Interrogé ces derniers jours, Christophe Galtier s'est montré assez évasif. « Il existe de nombreux paramètres. La première est son désir, veut-il continuer au PSG, est-il heureux ici ? La première chose à savoir est s'il veut continuer », confiait-il avant d'ajouter que « tous ces types de décisions sont prises entre le joueur et Luis Campos ». Néanmoins, comme révélé par le10sport.com, le PSG est déjà passé à l'action pour la prolongation de Lionel Messi.

Un retour impossible au Barça

Une tendance confirmée par MARCA qui ajoute qu'un retour au FC Barcelone est plus qu'improbable. Et pour cause, à partir de l'été prochain, le Barça sera soumis à la règle du 1/4 du fair-play financier espagnol. Autrement dit, si les Catalans signent un joueur pour un salaire de 25M€ par an, il faudra libérer 100M€ de masse salariale. Une situation qui rend inenvisageable un retour de Messi. Il en va de même pour cet hiver. Même si pour le moment le FC Barcelone est soumis à la règle du 1/1 stipulant qu'il faut donc alléger la masse salariale du montant ajouté. Mais le PSG refusera évidemment toutes les offres pour Lionel Messi en janvier. Et même si les Parisiens étaient prêts à négocier, ce serait pour une somme astronomique, hors d'atteinte pour les finances catalanes.

Toujours des tensions entre Laporta et Messi