Transferts - Real Madrid : Ancelotti a identifié son plan B sur le mercato

Pierrick Levallet

Avec Toni Kroos et Luka Modric qui se font de plus en plus vieillissants, le Real Madrid chercherait à renouveler son milieu de terrain. Dans cette optique, le club madrilène aurait jeté son dévolu sur Jude Bellingham. Mais au vu du prix du crack du Borussia Dortmund, les Merengue auraient déjà identifié leur plan B sur le marché.

Cet été, Casemiro a déjà fait ses valises pour rejoindre Manchester United. Et d’ici quelques temps, Luka Modric et Toni Kroos devraient également quitter le Real Madrid. Le club madrilène commence donc à préparer l’avenir de son milieu de terrain. Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni ont été recrutés dans cette optique. Mais Florentino Pérez voudrait ajouter un troisième jeune joueur dans l’entrejeu de Carlo Ancelotti. La priorité semble être Jude Bellingham. Mais avec la concurrence sur ce dossier et les demandes du Borussia Dortmund, le Real Madrid pourrait se positionner sur un autre crack.

Mercato - PSG : Ce crack pourrait jouer un mauvais tour à Campos https://t.co/2uzyN5MHqu pic.twitter.com/TAKlOFSkUo — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Bellingham trop cher, le Real Madrid cible Enzo Fernandez

Comme le rapporte MARCA , le Real Madrid considérerait le prix de Jude Bellingham comme trop élevé. Dans cette optique, le club madrilène aurait étendu ses recherches sur le marché et aurait flashé sur Enzo Fernandez. L’Argentin brille avec Benfica depuis le début de saison et il réalise une bonne Coupe du monde avec l’ Albiceleste jusqu’à présent. Si le montant du transfert pour Enzo Fernandez promet d’être élevé, il devrait tout de même être bien loin des 100M€ réclamés par le Borussia Dortmund pour Jude Bellingham.

Le Real Madrid avait des doutes pour Enzo Fernandez