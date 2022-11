Mercato - PSG : Messi prend une décision fracassante pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir de Lionel Messi a fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours. Et pour cause, certains médias ont annoncé son arrivée prochaine à l'Inter Miami. Une information démentie par des membres de son entourage. En réalité, le joueur de 35 ans voudrait rester en Europe et ne serait pas opposé à une prolongation au PSG.

Lionel Messi en MLS ? Ce ne serait pas pour tout de suite. Selon The Times , l'international argentin serait proche d'un accord avec l'Inter Miami, mais son entourage a tenu à mettre les choses au clair. « C'est faux, c'est une fake news. Il n'y a aucune négociation afin que Lionel rejoigne Miami la saison prochaine » a déclaré son agent Marcelo Mendez.

Messi dit non à la MLS pour l'instant

Sky Sports confirme la tendance. La MLS serait bien une option pour Lionel Messi, mais pas dans l'immédiat. Le joueur de 35 ans souhaiterait rester en Europe jusqu'en 2024, voire jusqu'en 2025. Une prolongation au PSG serait donc l'option la plus crédible pour Messi.

Messi veut rester en Europe

Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG souhaite prolonger son contrat. Conseiller sportif du club, Luis Campos devrait entamer les négociations après la Coupe du monde. Une proposition qui pourrait être acceptée par Messi. En effet, le joueur privilégierait une prolongation au PSG. Affaire à suivre...