Mercato - PSG : Une première réponse tombe pour l'avenir de Messi

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait déjà grandement parler pour son avenir. Il faut dire que pendant que le PSG essaie de convaincre La Pulga, le FC Barcelone ou encore l'Inter Miami font le forcing pour inverser la tendance. Néanmoins, un retour en Catalogne semble hautement improbable.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG fait le forcing pour prolonger le contrat de Lionel Messi qui s'achève en juin prochain. Il faut dire que le club de la capitale espère bien boucler ce dossier rapidement afin d'écarter la menace de l'Inter Miami qui rêve de s'offrir La Pulga . D'après le Times , le club de MLS est même le grand favori pour recruter le natif de Rosario. En revanche, en ce qui concerne le FC Barcelone, un retour de Lionel Messi ne serait plus d'actualité.

Relation tendue avec le Barça

En effet, comme le rappelle MARCA , les relations entre Joan Laporta et Lionel Messi sont glaciales depuis le départ de La Pulga . La star argentine n'a effectivement toujours pas digéré la façon dont il a du quitter le Barça en 2021. Et depuis, il n'y a eu aucun contact entre les deux parties pour un éventuel retour. Par conséquent, il semble difficilement envisageable que le président blaugrana et le numéro 30 du PSG se réconcilient dans les prochaines semaines.

