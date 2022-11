Transferts - PSG : Pour ce gros coup de Campos, ce sera 30M€

Thomas Bourseau

Certes, Luis Campos semble avoir des projets autour du recrutement d’Andrey Santos, jeune pépite de 18 ans évoluant à Vasco de Gama. Cependant, Newcastle devrait approcher le club brésilien prochainement pour poser les bases d’un éventuel transfert de Santos chez les Magpies.

Newcastle aurait à coeur de mener à bien une opération sur laquelle Luis Campos semble travailler depuis son arrivée au PSG. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité en juin dernier, le conseiller football du Paris Saint-Germain a des vues sur le milieu offensif de Vasco de Gama, âgé de 18 ans. Pour autant, Newcastle aurait fait irruption dans ce dossier et ne semble pas être là pour faire de la figuration.

Une opération à 30M€ ?

D’après The Northern Echo, les présences de Bruno Guimaraes et de Joelinton, tous deux compatriotes brésiliens d’Andrey Santos, pourraient être un argument supplémentaire pour les Magpies dans la course à la signature du milieu de terrain de Vasco de Gama. Pour parvenir à prendre le dessus sur le PSG et l’ensemble de la concurrence, Newcastle devrait débourser une offre avoisinant les 30M€ selon le média anglais.

Une approche imminente de Newcastle pour Santos ?