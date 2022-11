Transferts - ASSE : La première recrue du mercato hivernal de Batlles identifiée ?

La rédaction

En grande difficulté depuis l'année dernière, l'AS Saint-Etienne peine à sortir la tête de l'eau en Ligue 2. Toujours derniers du classement, les Verts sont en danger et veulent profiter du prochain mercato hivernal pour relever la tête. Malgré Etienne Green et Matthieu Dreyer, un gardien serait recherché et le bonheur pourrait alors se trouver en Italie.

A l'approche du mercato hivernal, l'ASSE a déjà trouvé une cible pour le poste de gardien puisque Etienne Green ne convainc plus du tout ses dirigeants. Alors qu'ils poursuivent leur descente aux enfers cette saison, les Verts pourraient recruter le Roumain Ionut Radu, un ancien joueur catégorisé comme pépite du football à ses débuts. Un mercato primordial pour Laurent Batlles qui doit absolument réussir à répondre aux attentes.

Un recrutement obligatoire

Pour tenter de relever la tête, Saint-Etienne doit absolument trouver le moyen de renouveler son effectif. A commencer par son gardien, puisque l'Anglais, Etienne Green ne fait plus l'affaire. En manque de confiance, il ne rassure pas dans ses cages et a déjà écopé de deux cartons rouges depuis le début de la saison. Pour les Verts, il y a donc urgence.

Une piste sérieuse

Selon des informations partagées par Ignazio Guenardi, l'ASSE aurait mis son viseur sur Ionut Radu, un gardien qui n'a évolué qu'en Italie depuis le début de sa carrière professionnelle. Il était même considéré comme un grand talent à ses débuts à l'Inter Milan mais il n'a pas beaucoup joué ces dernières saisons. Actuellement à Cremonese, 18ème de Serie A, il serait toutefois bien intéressé par un départ prochainement. Voilà peut-être une belle occasion de se relancer côté stéphanois.