Mercato - PSG : Après Mbappé, le Qatar proche de réussir un coup de maître avec Messi

Après avoir prolongé le contrat de Kylian Mbappé en mai dernier, le PSG serait proche d'un énorme coup avec Lionel Messi. Lié au club parisien jusqu'en juin prochain, l'international argentin aurait pour priorité de rester à Paris. Comme annoncé par le10Sport.com, Luis Campos devrait accélérer dans ce dossier après la Coupe du monde.

Le Qatar connaît l'adversité. Au début de l'année, les responsables du PSG avaient dû affronter la concurrence féroce du Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Au final, le club parisien a trouvé les bons arguments pour convaincre l'international français de prolonger. Et à en croire la presse anglaise, le PSG serait proche de réaliser un coup similaire avec Lionel Messi, ciblé aussi par l'Inter Miami et le FC Barcelone.

Messi voudrait rester au PSG

Selon les informations de Sky Sports , Lionel Messi ne voudrait pas quitter l'Europe en 2023. Il souhaiterait rester encore un ou deux ans de plus sur le vieux continent avant de possiblement terminer sa carrière outre-Atlantique. La priorité de Messi serait de rester au PSG et donc de prolonger son bail. Il n'est donc aucunement question d'un départ à l'Inter Miami comme l'avait suggéré The Times ce dimanche.

Le Qatar va transmettre son offre

Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG voudrait poursuivre son aventure avec Lionel Messi. Une information confirmée par Sky Sports . Luis Campos se serait rapproché de l'international argentin ces dernières semaines, mais le joueur n'a pas souhaité donné sa réponse, préférant se concentrer sur son Mondial.

L'Inter Miami, ce n'est pas pour tout de suite