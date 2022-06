Foot - ASSE

ASSE : La relégation, une catastrophe pour Saint-Etienne ? La réponse

Publié le 11 juin 2022 à 22h00 par Thibault Morlain

Au terme d’une terrible saison, l’ASSE a donc été reléguée en Ligue 2. Un désastre sportif pour les Verts. Mais cela va-t-il au-delà de cet aspect ? A l’occasion d’un entretien accordé au Progrès, Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, a été interrogé sur des possibles répercussions de cette descente sur la ville forézienne.

La saison prochaine, c’est donc en Ligue 2 qu’évoluera l’ASSE. Si les Verts y ont cru en arrachant leur place pour les barrages, Auxerre a finalement pris le meilleur pour sceller la descente des hommes de Pascal Dupraz. Après plusieurs saisons dans l’élite, l’ASSE va donc retrouver l’échelon inférieure. Une terrible nouvelle sportive. En revanche, comme l’a expliqué Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, cela n’aura pas de répercussions directes sur la ville.

Mercato - ASSE : Crivelli, Ferhat… Batlles réserve un mercato XXL pour l’ASSE https://t.co/kWC1QG7QOA pic.twitter.com/US97D0shod — le10sport (@le10sport) June 10, 2022

« L’attractivité de Saint-Étienne repose sur de nombreux atouts »