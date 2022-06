Foot - ASSE

ASSE : L’énorme mea culpa de ce joueur de l’ASSE après la relégation !

Publié le 5 juin 2022 à 16h15 par Thibault Morlain

Il y a une semaine de cela, l’ASSE perdait son barrage face Auxerre étant donc par la même occasion reléguée en Ligue 2. Une catastrophe pour les Verts, qui n’ont pas perdu de temps pour entamer leur reconstruction. De son côté, Arnaud Nordin a lui tenu à faire son mea culpa.

Club historique du football français, l’ASSE ne sera donc pas dans l’élite la saison prochaine. En effet, au terme d’une saison catastrophique, les Verts ont été relégués en Ligue 2. Face à Auxerre, notamment durant le barrage retour, Arnaud Nordin a tenté à plusieurs reprises de délivrer l’ASSE. En vain. Le joueur formé dans le Forez n’a pas réussi à maintenir son club. Et alors que Nordin, arrivant au terme de son contrat, s’apprête à rejoindre Montpellier, il a tout de même exprimer toute sa tristesse concernant la situation de l’ASSE.

Mercato - ASSE : Dernière ligne droite pour la vente de l'ASSE ! https://t.co/MG1ZEIfIdn pic.twitter.com/UCuNFpjwNQ — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

« Les mots manquent pour dire combien je suis désolé »