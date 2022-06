Foot - ASSE

ASSE : Dupraz, Puel… Qui a été le meilleur entraîneur cette saison ?

Au terme d’une saison catastrophique, l’ASSE a donc été reléguée en Ligue 2. Les Verts n’ont jamais réussi à trouver la solution pour empêcher cela. Ni Claude Puel, ni Pascal Dupraz n’auront donc réussi à inverser la tendance pour mettre un terme à cette longue descente aux enfers. Mais qui aura été le meilleur entraîneur de l’ASSE entre les deux techniciens ? Voici quelques éléments de réponse…

Rien n’a clairement été pour l’ASSE cette saison. Dès le début de l’exercice 2021-2022, les Verts se sont retrouvés tout en bas du classement de la Ligue 1. Le club stéphanois s’est alors retrouvé englué à la 20ème et la direction de l’ASSE n’a finalement eu d’autre choix que de se séparer de Claude Puel, alors entraîneur, pour tenter d’inverser la tendance. Ainsi, le banc de touche a été confié à Pascal Dupraz, déjà habitué à cette course au maintien. Pour, il fallait alors un électrochoc, mais au final, l’ASSE n’a tout de même pas réussi à se maintenir en Ligue 1, s’inclinant lors des barrages face à Auxerre. Pourtant, sous la houlette de Dupraz, la dynamique était meilleure.

Un meilleur bilan comptable pour Dupraz

Au beau milieu de la saison, Claude Puel a donc été remplacé par Pascal Dupraz sur le banc de l’ASSE. C’est après une claque reçue face à Rennes que l’ancien entraîneur de Leicester avait été remercié. A cette époque, les Verts occupaient alors la 20ème place de Ligue 1. Et après 17 journées de championnat, le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo comptait 12 points, soit une moyenne de 0,7 point par match pour Puel.



Si Julien Sablé a assuré l’intérim pendant un match à la tête de l’ASSE (une défaite face au FC Nantes), Pascal Dupraz a ensuite repris le flambeau, prenant place sur le banc stéphanois avec cet objectif d'aller chercher ce maintien. Et au terme de cette seconde partie de saison, les Verts ont réussi à accrocher une 18ème place de Ligue 1, synonyme de barrages. Une belle remontée qui s’est vérifiée d’un point de vue comptable. En effet, en 18 rencontres avec l’ASSE, Dupraz a gagné 20 points, soit une moyenne de 1,11 point par match.

Une meilleure cohésion autour de Dupraz