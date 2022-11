Transferts - ASSE : Perrin prépare du lourd sur le mercato, il est stoppé net

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande difficulté en Ligue 2, l'ASSE va devoir renforcer son effectif cet hiver. Le club stéphanois table sur cinq recrues, qui devraient couvrir l'ensemble des secteurs. Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin aurait lancé les négociations dans plusieurs dossiers, mais force est de constater que la formation de Saint-Etienne ne fait plus rêver.

L'ASSE va changer de visage au cours du mois de janvier. De nombreux départs sont espérés comme ceux de Saïdou Sow, Etienne Green, Mickaël Nadé ou encore Yvann Maçon. Ce coup de balai fait suite à la première partie de saison catastrophique des Verts . Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE se retrouve en grand danger et va devoir se reprendre pour éviter la catastrophe.

Mercato - ASSE : Catastrophe pour Batlles, une valse de transferts est attendue https://t.co/4Qj1aXq4gt pic.twitter.com/JiKfCAmX6N — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

L'ASSE vise cinq transferts cet été

Evidemment, ces départs seront comblés. A l'instar de l'année dernière, l'ASSE devrait se montrer active dans le sens des arrivées. Comme annoncé par But Football Club , Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts , espère mettre la main sur cinq recrues. De nombreux noms sont évoqués dans le viseur de l'ASSE.

Plusieurs pistes évoquées à Saint-Etienne

Comme annoncé par le10Sport.com e n exclusivité, l'ASSE suit plusieurs joueurs comme Amine Boutrah (Concarneau), Bryan Limbombe (Roda) et Lindsay Rose (Legia Varsovie). Pour pallier le possible départ d'Etienne Green, le club penserait à Gauthier Gallon (ESTAC). Selon But Football Club, la formation voudrait aussi mettre la main sur un attaquant.

L'ASSE n'attire plus