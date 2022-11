Transferts - PSG : Grâce à Jorge Mendes, le Qatar peut frapper fort sur le mercato

Thomas Bourseau

Joao Felix pourrait ne pas s’éterniser du côté de l’Atletico de Madrid et aimerait rebondir le plus rapidement possible ailleurs. Le PSG pourrait abattre la carte Luis Campos dans ce cas de figure. Cependant, la concurrence fait rage dans ce dossier.

Cela fait quelque temps que le nom de Joao Felix circule dans la presse en raison d’une éventuelle venue au PSG. Déjà, lors du printemps dernier au moment du potentiel départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, il était alors question du dossier Joao Felix au coeur des bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain. Finalement, Mbappé est resté au PSG et Felix en a fait de même à l’Atletico de Madrid où son contrat court jusqu’en juin 2026.

Des adieux imminents entre l’Atletico de Madrid et Joao Felix ?

Cependant, tout ne semble pas rose au sein de la capitale espagnole pour l’international portugais dont les intérêts sont gérés par Jorge Mendes. Au point que le joueur et son agent soient sur le pont pour trouver un nouvel eldorado ? D’après 90min , Joao Felix aurait des envies d’ailleurs et aurait un objectif clair : retrouver une place de titulaire indiscutable dans un club qui est prétendant au titre final en Ligue des champions.

Campos, l’atout pique du Qatar pour Felix

Pour ce faire, Jorge Mendes se serait déjà mis au travail. Toujours selon 90min , le représentant de Joao Felix lui chercherait déjà un point de chute sur le marché des transferts. Et la bonne relation entre le conseiller football Luis Campos et Jorge Mendes pourrait faire les affaires du PSG. Au point de le faire venir dès le mercato hivernal ? Luis Campos a confié ces dernières heures ne pas être un féru de cette session des transferts.

L’Angleterre menace le PSG pour Joao Felix

D’après 90min, la concurrence serait cependant au rendez-vous. En Angleterre, Chelsea et Manchester United en pincèrent également pour Joao Felix. De quoi mettre une petite pression au PSG dans cette opération, mais surtout d’offrir à Jorge Mendes un marché plus important pour son client alors que son avenir s’écrirait en pointillés à l’Atletico de Madrid.