Messi, Mbappé… Toutes les infos mercato du 28 novembre

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : L'agent de Messi réagit pour l'Inter Miami

Alors que la presse anglaise révélait dimanche que l'Inter Miami était bien parti pour récupérer Lionel Messi libre au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, son agent a fermement nié ces informations sur CNN : « C'est faux, c'est une fake news. Il n'y a aucune négociation afin que Lionel rejoigne Miami la saison prochaine », a assuré Marcelo Mendez. Une tendance confirmée par Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports , qui assure que « le PSG continuera à faire pression pour son propre renouvellement après la Coupe du monde et "rejette" l'idée que Messi ait déjà pris une décision ».



PSG : Laporta évoque encore la piste Messi à Barcelone

Interrogé ce lundi à l’occasion d’un tournoi caritatif, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a évoqué l’avenir de Lionel Messi dont le contrat arrive à expiration au PSG : « C’est un personnage ici, qui sera toujours lié à l’histoire du FC Barcelone. Il est toujours présent dans nos esprits. Mais je ne me permettrai pas de parler de sa situation personnelle ni de son contrat, ce n’est pas un joueur du Barça », indique Laporta.



