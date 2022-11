Mercato - PSG : Au cœur du feuilleton Messi, Barcelone en remet une couche

Guillaume de Saint Sauveur

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi suscite toujours autant d’interrogations quant à son avenir, puisque l’Inter Miami et le FC Barcelone sont annoncés sur ses traces. Et Joan Laporta, le président du Barça, a de nouveau évoqué la situation de l’attaquant argentin.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos a amorcé depuis maintenant plusieurs semaines en coulisses les négociations avec l’entourage de Lionel Messi pour une prolongation de son contrat qui arrivera à expiration en juin prochain. Mais les prétendants sont également au rendez-vous à l’étranger pour l’attaquant du PSG…

L’Inter Miami à fond sur Messi ?

En effet, la presse anglaise a même révélé dimanche que l’Inter Miami, franchise de MLS appartenant à David Beckham, avait intensifié les négociations pour attirer gratuitement Messi à l’été 2023. Finalement, l’entourage du numéro 30 du PSG a nié ce rapprochement avec l’écurie américaine, mais le danger se trouve également en Europe dans ce feuilleton puisque le FC Barcelone rêverait de rapatrier Messi.

Laporta botte en touche