Mercato - PSG : Voilà les options de Lionel Messi pour son avenir

Thibault Morlain

Bien que Lionel Messi ne lâchera aucune réponse sur son avenir maintenant, étant pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l'Argentine, le joueur du PSG enflamme le marché des transferts. En fin de contrat, La Pulga va devoir prendre une décision importante pour la suite de sa carrière. Et voilà d'ailleurs les choix qui s'offriraient à Messi.

Ce dimanche soir, The Times a lâché une énorme bombe sur l'avenir de Lionel Messi. Si l'Argentin est aujourd'hui un joueur du PSG, son avenir pourrait bien s'écrire du côté de l'Inter Miami, la franchise de David Beckham. Selon le média britannique, Messi serait très proche de filer en Floride pour la saison prochaine. De quoi provoquer de nombreuses réponses et dans l'entourage du septuple Ballon d'Or, on a immédiatement assuré que tout cela était faux.

Mercato - PSG : Le clan Messi répond à la bombe sur son transfert https://t.co/SP4uRWjgSI pic.twitter.com/aovRZO8oDN — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Le PSG veut le garder une saison de plus »

Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a également fait un point concernant l'avenir de Lionel Messi. Et le journaliste en a alors dit plus sur les différentes portes ouverts pour l'Argentin. Comme le10sport.com vous l'avait révélé, il a alors confirmé la volonté du PSG de prolonger Messi : « Le PSG veut le garder une saison de plus et ils essayent de prolonger son contrat ».

« Aucune négociation » avec Barcelone