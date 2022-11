Mercato - PSG : Tout est déjà écrit pour l'avenir de Lionel Messi

Thibault Morlain

Ces dernières heures, c'est reparti de plus belle pour l'avenir de Lionel Messi. En fin de contrat au PSG, l'Argentin a été annoncé très proche d'un départ à l'Inter Miami. Très rapidement, des démentis ont été apportés. A quoi faut-il alors s'attendre pour la suite de la carrière de Messi ? Réponse.

Parmi les pistes annoncées pour l'avenir de Lionel Messi, celle menant à l'Inter Miami n'a cessé de prendre de l'ampleur. En Floride, David Beckham rêve d'attirer l'Argentin et il pourrait toucher son rêve du doigt. Ou pas... En effet, dans le clan Messi, on a démenti ces informations.

Un an de plus au PSG puis la MLS ?

Quid alors de l'avenir de Lionel Messi la saison prochaine ? Journaliste pour Relevo , Toni Juanmarti a assuré qu'actuellement, il est plus probabale que l'Argentin prolonge d'un an avec le PSG. le10sport.com vous avait d'ailleurs révélé que c'était la priorité de Luis Campos Et c'est finalement à l'été 2024 que Messi pourrait s'envoler pour Miami.

Un retour compliqué à Barcelone ?

Et alors qu'un retour au FC Barcelone revient également souvent sur la table, Toni Juanmarti a précisé qu'il n'y aurait aucune offre et qu'aucune négociation ne serait entamée entre les deux parties. Cela serait donc très compliquée de revoir Lionel Messi chez les Blaugrana.