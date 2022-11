Mercato - PSG : Clash en vue avec cette recrue de Galtier ?

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par le PSG en début de mercato estival 2022, Hugo Ekitike peine encore à obtenir un temps de jeu régulier au sein du club de la capitale. D’ailleurs, à en croire les dernières révélations de la presse italienne, l’ancien attaquant du Stade de Reims pourrait envisager de partir dès l’été prochain si sa situation ne s’améliore pas.

Alors qu’il a fait partie des grandes révélations de la saison 2021-2022 en Ligue 1 avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike (20 ans) disposait de plusieurs options pour son mercato estival, et il a finalement opté pour une arrivée au PSG. Un deal bouclé sous la forme d’un prêt avec une option d’achat quasi-obligatoire, fixée à 35M€.

Mercato - PSG : Un transfert colossal se confirme pour janvier https://t.co/uOYyAfN30L pic.twitter.com/kTxgPe1Cdy — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Lourde concurrence pour Ekitike

Toutefois, Hugo Ekitike doit affronter une lourde concurrence dans le secteur offensif du PSG avec les présences de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, et il dispose donc d’un temps de jeu très limité depuis son transfert au Parc des Princes. Ce qui pourrait finir par l’agacer…

Le PSG prévoit de le garder, mais…

Comme l’a annoncé Calciomercato.it, Christophe Galtier a déjà tranché pour l’avenir d’Hugo Ekitike et envisage de le conserver au PSG en fin de saison. Mais si sa situation ne s’améliore pas avec un temps de jeu plus important, l’ancien attaquant du Stade de Reims pourrait quant à lui envisager de quitter le Parc des Princes, ce qui provoquerait donc potentiellement un clash avec son entraîneur et sa direction qui ne souhaitent pas le voir partir. Affaire à suivre…