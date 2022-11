Mercato - PSG : Coup de tonnerre en préparation pour l’avenir d’Ekitike ?

Pierrick Levallet

En manque de temps de jeu depuis son arrivée au PSG, Hugo Ekitike aspire à une situation plus stable. Dans cette optique, l'attaquant de 20 ans pourrait envisager un départ à l'issue de la saison. Christophe Galtier n'aurait pas vraiment l'intention de lui ouvrir la porte. Mais Hugo Ekitike pourrait forcer les choses afin de quitter le PSG une fois la saison terminée.

Arrivé au PSG dans la peau du nouvel espoir, Hugo Ekitike s’attendait sûrement à avoir plus de temps de jeu. Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, l’attaquant de 20 ans n’a joué que 272 minutes jusqu’à présent (pour seulement un but et deux passes décisives). La situation ne plaît clairement pas à Hugo Ekitike, qui n’a pas manqué de lâcher quelques messages plus ou moins explicites sur les réseaux sociaux. Alors que Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi occupent les places offensives dans le onze de Christophe Galtier, Hugo Ekitike aspire à un meilleur rôle. Un départ loin du PSG pourrait probablement lui permettre de se relancer. Mais côté parisien, il est hors de question de lui ouvrir la porte.

Galtier ne veut pas laisser partir Ekitike

D’après les informations de Calciomercato.it , Christophe Galtier n’aurait absolument pas l’intention de laisser partir Hugo Ekitike une fois la saison terminée. Les dirigeants du PSG ne voudraient pas s’en séparer non plus. L’entraîneur parisien compterait sur l’attaquant de 20 ans dans la rotation, notamment après la Coupe du monde. De ce fait, Hugo Ekitike devrait voir sa situation s’améliorer au cours des prochains mois.

Ekitike prêt à forcer son transfert ?

Mais si ce n’est pas le cas, l’ancien du Stade de Reims pourrait décider de partir afin de retrouver une situation stable. Si le PSG n’a pas l’intention de lui ouvrir la porte, Hugo Ekitike pourrait pousser pour demander son transfert. L’attaquant de 20 ans pourrait possiblement aller jusqu’au bras de fer afin de débloquer sa situation. Reste maintenant à voir si, d’ici là, Christophe Galtier accordera plus souvent sa confiance à Hugo Ekitike pour qu’il retrouve le sourire à suivre...