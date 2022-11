Transferts - PSG : «L'énorme surprise» de Luis Campos sur le mercato

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a dégraisser son effectif. Plusieurs joueus ont alors quitté le club de la capitale à l'instar de Mauro Icardi ou encore Leandro Paredes. Edouard MIchut a lui aussi fait ses valises. Face à un faible temps de jeu au PSG, le jeune milieu de terrain a alors pris la direction de Sunderland, où il a été prêté avec option d'achat. De quoi en étonner plus d'un de l'autre côté de la Manche.

La saison dernière, Edouard Michut a connu le même traitement que Xavi Simons au PSG. Et pour le Français, l'issue a été la même que pour le Néerlandais : il est parti. En effet, Michut a été prêté avec option d'achat du côté de Sunderland. Les Black Cats ont ainsi accueilli le milieu de terrain parisien, un peu à la surprise générale comme l'a expliqué Matty Hewitt, journaliste pour The Chronicle , dans un entretien pour CulturePSG .

« Son arrivée à Wearside a été une énorme surprise. Depuis la prise de pouvoir de Kyril Louis-Dreyfus, le recrutement du club est monté d'un cran, avec une plus grande importance accordée aux jeunes talents du Royaume-Uni et d'Europe. Si l'on remonte quelques années en arrière, il n'aurait pas été surprenant de voir Sunderland signer un joueur du PSG, lorsqu'ils étaient en Premier League. Mais, après cinq ans d'absence en première division anglaise, dont quatre passées en League One, l'arrivée de Michut n'était certainement pas attendue », a-t-il d'abord expliqué à propos de l'arrivée d'Edouard Michut à Sunderland.

