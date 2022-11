Mercato - ASSE : Proche de la catastrophe, Perrin prépare cinq gros transferts

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'hiver sera chaud à l'ASSE. Lanterne rouge de Ligue 2, le club stéphanois devrait changer de visage durant la période de mercato hivernal. Pas moins de sept joueurs seront poussés vers la sortie. A contrario, les Verts espéreraient l'arrivée de cinq recrues. Voici les pistes envisagées pour renforcer l'ASSE en janvier prochain.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE va devoir certainement changer des choses dans les prochaines semaines. Arrivé cet été, Laurent Batlles a été confirmé à son poste, mais les dirigeants devraient activer d'autres leviers pour redresser le club. Cela pourrait passer par un bon recrutement. Le mercato hivernal tombe donc à pic pour l'ASSE, qui a déjà établi un plan de vol.

Mercato - ASSE : Il apporte une mauvaise nouvelle à Loïc Perrin https://t.co/P2WNV3KYML pic.twitter.com/BJx3sWWp7t — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Sept départs attendus cet hiver

Comme annoncé par But Football Club, plusieurs joueurs, qui ne font plus partie des premiers choix de Laurent Batlles, seront poussés vers la sortie en janvier prochain. Le média dresse une liste de sept noms : Charles Abi, Saïdou Sow, Yvann Maçon, Gabriel Silva, Sergi Palencia, Mickaël Nadé et Etienne Green. Pour pallier ces départs, l'ASSE envisage l'arrivée de plusieurs renforts.

L'ASSE espère au moins cinq recrues

Toujours selon le média, l'ASSE espère l'arrivée d'au moins cinq recrues. Tous les secteurs sont visés, l'attaque, la défense, le milieu de terrain, et le poste de gardien de but. Coordinateur sportif des Verts , Loïc Perrin a renforcé la cellule de recrutement, ces dernières semaines, pour identifier des jolis coups. Et certains profils auraient tapé dans l'œil des responsables de l'ASSE.

Voici les premiers noms annoncés dans le viseur de l'ASSE