Mercato - ASSE : Catastrophe pour Batlles, une valse de transferts est attendue

La rédaction

Rien ne va plus à Saint-Etienne qui occupe actuellement la dernière place de Ligue 2 et qui a récemment été éliminé de Coupe de France par Rodez. L’inquiétude grandit dans le Forez au moment où le National pointe le bout de son nez. Pour tenter d’arracher le maintien, les Verts entendent bien recruter massivement cet hiver.

C’est lors d’une énième réunion de crise que les Verts ont décidé d’effectuer un mercato « ambitieux » en janvier prochain. Déjà, face aux résultats décevants, Laurent Batlles s’est excusé auprès du peuple vert et a annoncé la couleur pour la suite de la saison : « Il y a beaucoup de choses à changer, des attitudes qui ne sont pas bonnes, des joueurs à changer, un Mercato à mettre en place, pour au moins revenir à un certain niveau sur le terrain et à un classement honorable pour notre club. Des décisions seront prises et on verra qui on pourra faire venir », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par ButFootballClub.

L’ASSE pour se relancer

Compte tenu de la situation sportive et de la profonde crise en interne qui gangrène le club depuis des mois, il semble difficile d’attirer des joueurs en pleine bourre. C’est pourquoi l’ASSE pisterait des joueurs en difficulté afin de se relancer. Selon ButFootballClub, Gauthier Gallon, Joël Dossou et Adrian Grbic seraient pistés, tous les trois pensionnaires de Ligue 1 et en manque de temps de jeu.

Mercato - PSG : Une énorme menace se confirme pour Messi https://t.co/n8vcRwaRfD pic.twitter.com/8si6h4mqEC — le10sport (@le10sport) November 26, 2022

La pépite Boutrah dans le viseur

Alors que l’ASSE espère recruter au moins 5 joueurs cet hiver, le club du Forez pisterait Amine Boutrah. Un milieu offensif percutant dont le style et la trajectoire rappellent un certain Franck Ribéry. Toutefois, la concurrence est rude sur ce dossier puisque le 10sport.com révèle en exclusivité que Montpellier serait très intéressé par le profil du joueur, au point qu'un émissaire du club a assisté à la rencontre entre Concarneau et le Paris 13 Atletico. À noter que les Verts seraient également intéressés par Bryan Limbombe, jeune ailier gauche de Roda JC (D2 néerlandaise) dont le contrat expire en juin prochain. Le mois de janvier s’annonce agité pour l’ASSE qui débutera la deuxième partie de saison le 26 décembre prochain par un déplacement à Annecy.