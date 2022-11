EXCLU - Mercato : Montpellier s’intéresse à Amine Boutrah

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur les tablettes de l’ASSE, Amine Boutrah continue d’être chaudement surveillé par les clubs de l’élite. Selon nos sources, Montpellier est sur le coup du phénomène du National.

Amine Boutrah réalise la meilleure saison de sa carrière. Sous les couleurs de Concarneau, la pépite bretonne enchaîne les bonnes prestations et son talent éclate au grand jour. A tel point que les clubs de Ligue 2 et Ligue 1 se penchent sur son cas. Comme révélé par le10sport.com, l’AS Saint-Etienne a coché le nom d’Amine Boutrah sur ses tablettes. Mais la concurrence s’organise sévèrement autour du trésor du National.

Carotti supervise Boutrah

En Ligue 1, Montpellier a également craqué pour Amine Boutrah. Selon nos sources, un émissaire du MHSC était présent lors du match opposant Paris 13 Atlético à Concarneau, ce vendredi (1-1). Bruno Carotti, responsable du recrutement héraultais, a personnellement fait le déplacement pour observer Amine Boutrah. Une piste à surveiller pour les prochains mois…