Mercato - OM : Longoria a la pression pour le transfert d’un crack

Afin de renforcer son entrejeu cet hiver, l'OM penserait à Enzo Le Fée. Mais le club phocéen n'est pas la seule équipe à s'intéresser au crack du FC Lorient puisque l'OGC Nice est également présent sur ce dossier. D'ailleurs, la formation niçoise serait plutôt bien positionnée pour le transfert du joueur de 22 ans.

Avec le possible départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit, l’OM va devoir se trouver de nouveaux éléments pour son milieu de terrain. Dans cette optique, Pablo Longoria aurait placé Enzo Le Fée dans son viseur. Mais selon les informations exclusives du 10 Sport, l’OGC Nice est à fond sur le crack du FC Lorient. Le club niçois envisage une offensive dans les prochains mois. Et l’équipe dirigée par Lucien Favre serait en bonne position dans ce dossier.

Nice en pole position

Comme le rapporte Média Foot , l’OGC Nice serait actuellement en pole position pour le transfert d’Enzo Le Fée. Le club niçois aurait à coeur de se renforcer dans son entrejeu et verrait donc l’arrivée du milieu du FC Lorient d’un bon œil. Le joueur de 22 ans serait même l’une des priorités de la direction de l’OGC Nice.

La Ligue 1 et la Bundesliga à l’affût

Mais la formation de Côte d’Azur ne serait pas le seul club de Ligue 1 à s’intéresser à Enzo Le Fée. En plus de l’OM, Rennes et le LOSC seraient également sur le coup. En Allemagne, le Bayer Leverkusen convoiterait aussi le crack du FC Lorient. Enzo Le Fée a l’embarras du choix pour son avenir. Pablo Longoria peut trembler.