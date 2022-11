Mercato : Indésirable au PSG, il justifie son transfert cet été

La rédaction

Désigné comme l'un des indésirables du club cet été, Thilo Kehrer a fini par quitter le PSG pour rejoindre West Ham. Le défenseur allemand est revenu sur son départ du club en août dernier et sur les derniers mois qui se sont écoulés depuis.

Interrogé par le quotidien espagnol As , Thilo Kehrer revient sur les conditions de son départ du PSG, alors qu'il ne figurait plus dans les plans de Christophe Galtier pour la saison à venir. Depuis, l'Allemand retrouve le sourire à West Ham et la décision du club de la capitale a beaucoup étonné. Et il fait même partie de la Mannschaft lors de cette Coupe du monde.

« Être en forme pour la Coupe du monde »

Rapidement intégré à l'effectif de West Ham cette saison, Thilo Kehrer a retrouvé le goût de la compétition. « Pourquoi j'ai quitté le PSG ? Je voulais avoir le meilleur rythme et être en forme pour la Coupe du monde. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai quitté Paris » a-t-il déclaré.

Mercato - PSG : Cette amusante anecdote sur le transfert de Kehrer https://t.co/YYFn0JsgSF pic.twitter.com/F87Iuj4gIz — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Déterminé pour retrouver les sommets