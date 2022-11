Transferts : L’énorme décision de Zidane pour son mercato

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que Zinedine Zidane n’a plus officié sur un banc de touche. Mais pour l’ancien du Real Madrid, le retour est proche. Il n’a d’ailleurs qu’un seul objectif en tête : l’équipe de France. Et pour cela, Zidane aurait visiblement pris de grosses décisions comme l’a expliqué Jérôme Rothen.

Aujourd’hui, c’est Didier Deschamps qui est à la tête de l’équipe de France. Mais alors que son contrat expire après la Coupe du monde, des questions se posent concernant l’identité du prochain sélectionneur des Bleus. Si une prolongation est possible pour Deschamps, un homme rêve de lui succéder : Zinedine Zidane.

Mercato : Zidane a recalé le PSG, les raisons sont connues https://t.co/jfiu7BJKeH pic.twitter.com/0mhN6NC6ci — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

« Il a été sollicité »

Après plus d’un an sans activité, Zinedine Zidane veut revenir au premier plan, ciblant pour cela le poste de sélectionneur de l’équipe de France. Et pour Footmercato , Jérôme Rothen a fait une grosse confidence concernant la volonté de Zizou de prendre les commandes des Bleus : « Il n'a pas pris de club depuis son départ du Real Madrid, alors qu'il a été sollicité. Je pense qu'il attend l'équipe de France ».

« Il faut aller dans le sens de l'élan populaire »