Mercato - PSG : L’énorme demande de Pochettino à Messi pour son avenir

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait s’engager avec le club de son choix l’été prochain. Et alors qu’une prolongation de contrat se profilerait à Paris, Mauricio Pochettino a glissé un conseil à Messi pour son avenir : un retour en Argentine.

Lionel Messi dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. Certes, une clause pour une année supplémentaire a été incluse lors des négociations en août 2021. Néanmoins, Messi devrait donner son aval pour que ladite clause soit activée. Chose que l’Argentin a refusé de faire pour le moment, étant exclusivement concentré sur ce qui est son dernier Mondial avec l’Albiceleste, de ses propres mots.

Messi proche de prolonger au PSG ?

Le10sport.com vous a révélé le 20 octobre que le conseiller football Luis Campos ainsi que la direction du PSG travaillaient déjà en coulisse pour préparer une offre de prolongation de contrat digne de ce nom à Lionel Messi. Comme Guillem Balague l’a confié sur sa chaîne YouTube mardi, la proposition du PSG serait une nouvelle année de contrat plus une autre en option et en l’état, Messi devrait prolonger à Paris selon son biographe.

« En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine »