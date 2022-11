Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi… Toutes les infos mercato du 30 novembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Cristiano Ronaldo direct Al-Nassr avec un jackpot ?

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo serait tout proche de retrouver un club loin de l'Europe ! Marca lâche la bombe mercato du jour en indiquant qu'un accord serait sur le point d'être trouvé entre l'attaquant portugais et le club saoudien d'Al-Nassr, avec un salaire annuel de... 200M€ par an pour CR7. Il serait donc dirigé par Rudi Garcia.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG prêt à transférer Mbappé ?

The Athletic consacre un large dossier dans ses colonnes du jour au futur très incertain de Kylian Mbappé au PSG. Bien conscients qu'il y aurait un risque de le voir partir libre en 2024, les dirigeants du club de la capitale seraient prêts à considérer une vente de l'attaquant français lors du prochain mercato estival, à condition qu'un prétendant y mette le prix fort. D'ailleurs, le Real Madrid serait toujours autant intéressé par le profil de Mbappé.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Messi a pris une grande décision pour son avenir

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi attire déjà l'oeil sur le marché des transferts (Inter Miami, FC Barcelone...). Selon les révélations de Sky Sports , l'attaquant argentin n’aurait pas l’intention de quitter l’Europe dans l’immédiat et pourrait rester jusqu’en 2024 ou 2025, avant de découvrir la MLS par la suite.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ça coince toujours entre Skriniar et l'Inter