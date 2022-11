Mercato : L'OM s'agace, Gerson est sanctionné

Pierrick Levallet

Tout proche d'un retour à Flamengo, Gerson a finalement vu son transfert capoter. Le joueur de 25 ans appartient donc toujours à l'OM et il était attendu avec le reste du groupe d'Igor Tudor pour la reprise de l'entraînement. Mais Gerson n'a pas répondu présent et s'expose ainsi à quelques sanctions de la part de la direction marseillaise.

S’il était très important dans le onze de Jorge Sampaoli, Gerson a vu son rôle changer du tout au tout sous les ordres d’Igor Tudor. Le Brésilien n’entre pas vraiment dans les plans du technicien croate. De ce fait, le joueur de 25 ans ne jouit pas d’un temps de jeu satisfaisant et souhaiterait donc quitter l’OM dès cet hiver pour retrouver une situation plus stable. Mais pour le moment, Gerson appartient encore au club phocéen. Et il a pris une décision inattendue, alors que l’OM vient tout juste de faire son retour à l’entraînement.

Gerson absent pour la reprise de l’OM

Comme révélé par La Provence , Gerson était attendu pour la reprise de l’entraînement avec l’OM, son transfert à Flamengo ayant capoté. Sauf que le milieu de terrain brésilien n’a pas répondu présent avec le reste du groupe d’Igor Tudor. Comme un symbole de son malaise sur la Canebière, Gerson n’est pas revenu. Et quelques sanctions seraient attendues.

Des sanctions sont à prévoir