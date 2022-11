Mercato - PSG : Campos à fond sur cette révélation de la Coupe du monde

Thibault Morlain

On le sait, la Coupe du monde est un théâtre parfait pour permettre aux joueurs de se montrer aux plus grands clubs européens. De nombreux transferts ont été actés grâce au Mondial par le passé et cela pourrait encore être le cas avec l’édition 2022. Le PSG aurait d’ailleurs un oeil sur l’une des pépite du tournoi.

Plus de la moitié des matchs de la Coupe du monde ont déjà été disputés et plusieurs joueurs se sont mis en évidence au Qatar. Les stars sont au rendez-vous à l’instar de Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, mais d’autres joueurs, moins connus, exposent leur talent aux yeux de tous. Cela vaut Mohamed Kudus, actuellement avec le Ghana et qui fait le bonheur de l’Ajax Amsterdam.

Mercato - PSG : Le Qatar a dégainé pour Lionel Messi https://t.co/3l3HFFMSzR pic.twitter.com/meuVMdUKQg — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

Un doublé contre la Corée du Sud…

A seulement 22 ans, Mohamed Kudus impressionne lors de cette Coupe du monde. Il a notamment permis au Ghana de s’imposer ce lundi face à la Corée du Sud au terme d’un match fou (3-2). En effet, le joueur de l’Ajax Amsterdam a inscrit un doublé, confirmant ainsi tout son talent et son futur potentiel.

… et un intérêt du PSG ?